Sexfantasien: „Bin ich normal?“

Sexologen haben herausgefunden, dass Fantasien damit zusammenhängen, wie wir den Körper sexuell einsetzen. So fantasieren Menschen, die den Körper beim Sex stark anspannen, eher „harte“ oder demütigende Sexpraktiken. Warum? Weil extreme Bilder ihnen helfen, die muskuläre Anspannung im Becken bis zum Orgasmus zu steigern. Der Nachteil von so viel Intensität ist allerdings, dass der Sex auf Dauer als weniger lustvoll erlebt wird. Probleme gibt es dann manchmal beim Sex mit einem Partner oder einer Partnerin. Denn was macht ein Partner, wenn jemand die Anspannung perfekt optimiert hat und sich beim Sex nicht bewegt? Besser nichts: Er oder sie stört.