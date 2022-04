„Wolf of Wall Street“ gibt jetzt Krypto-Workshops

Als „The Wolf of Wall Street“ - 2013 im gleichnamigen Film durch Leonardo DiCaprio verkörpert - verdiente Jordan Belfort an der New Yorker Börse ein Millionenvermögen, ehe er wegen seiner Verwicklungen in Aktienbetrügereien und Geldwäsche hinter Gitter wanderte. Inzwischen gibt der 61-Jährige elitäre Workshops zu Kryptowährungen. Dabei ist es noch gar nicht so lange her, dass Belfort diese als „Massenwahn“ und „sinkendes Schiff“ bezeichnete.