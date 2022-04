„Pfiffe gegen Bale sind Pfiffe gegen Real Madrid“

Alaba und Co., durch das 2:0 gegen Getafe klar auf Meisterkurs, wollen ihren Kollegen weiterhin unterstützen. „Wir sind alle mit Bale“, betonte in etwa Real-Kapitän Marcelo. Viele Spieler seien im Bernabeu-Stadion bereits vor derart schwierigen Situationen gestanden. „Wir sind am Ende der Saison, es geht um sehr viel, wir müssen einander helfen.“