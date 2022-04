Bouchard trifft Beckham - ihrer Cousine wird heiß

Endlich Comeback

Bouchard weilt dieser Tage in Florida, um sich auf ihr lang ersehntes Comeback vorzubereiten. Diese Woche will sie beim ITF-Turnier in Palm Harbour endlich wieder wettkampfmäßig das Racket schwingen. Das hat sie zuletzt im März vergangenen Jahres getan. Danach folgten vielen Troubles und eine weitreichende Schulteroperation im Juni. Jetzt scheint die inzwischen 28-jährige ehemalige Nummer fünf der Damen-Welt aber bereit fürs Comeback. Auf dem Weg zu einer möglichen Top-Ten-Platzierung liegen freilich schier unendlich viele Kilometer vor ihr. Derzeit wird sie als Nummer 1454 der Welt geführt. Aber vielleicht hat ihr ja David Beckham den finalen Motivations-Kick für ein beachtliches Comeback verpasst.