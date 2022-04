Wacker: Nur das Resultat war viel zu „nett“

16. Saisontreffer für Ronivaldo

Ohne den gesperrten Holz, für den Noah Lederer sein Startelf-Debüt feierte, übernahmen die Innsbrucker von Anpfiff weg das Kommando. Und gingen nach einer Brasilo-Connection früh in Führung: Joao Luiz flankte in die Mitte, Ronivaldo setzte das Leder per Kopf ins lange Eck (1:0/11.). Der 16. Saisontreffer des von BW Linz umworbenen Goalgetters.