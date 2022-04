Dem Bundesliga-Vizemeister winkt ein Fixticket

Die internationalen Aussichten sollten zusätzlicher Ansporn im Saisonfinish sein. Denn bleiben - wie es derzeit der Stand ist - die russischen Vereine aus dem Europacup 2022/23 ausgeschlossen, steigt Österreichs Vizemeister im Sommer erst in der dritten Qualifikations-Runde der Champions League ein. Was bereits gleichbedeutend mit einem Fixplatz in der Gruppenphase der Europa League wäre.