Ferdy Druijf kritisiert den Spielstil von Rapid

Der Neuzugang legt stetig zu: „Ich war es gewohnt, als Stürmer auf der 9er-Position zu spielen, jetzt bin ich bei Rapid oft der 10er. Das war doch eine Umstellung in einem noch dazu für mich neuen System“, beschreibt der 24-Jährige seine ersten Wochen. Nach zehn Partien hält er bei drei Treffern, wird auch außerhalb des Strafraums immer mehr zu einem Trumpf in Rapids Spiel.„Ich bewege mich viel in freien Räumen, versuche die Mitspieler einzusetzen, gute Pässe zu spielen, will wie zuletzt in Salzburg noch mehr im 16er präsent sein.“