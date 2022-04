Olympiasiegerin Kiesenhofer gewinnt Zeitfahren

Beim Kirschblüten-Rennen am Sonntag in Wels ist Kiesenhofer nicht am Start. Die in der Schweiz umgezogene Goldmedaillengewinnerin des Straßenrennens von Tokio ist nach der Aufgabe ihrer Mathematik-Universitätsagenden mittlerweile als Profi unterwegs. Ihre wenigen Rennen in Österreich fährt sie weiterhin für das Grazer Cookina-Team.