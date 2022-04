Berg-Experten warnen vor den Gletscher-Spalten

Russegger empfiehlt allen Skitourengehern und Alpinisten, sich im Vorfeld über die Verhältnisse in ihrem Tourengebiet zu informieren und sich nur mit entsprechender Gletscherausrüstung und -ausbildung auf den Weg zu machen. „Dazu gehört auch die passende Seil- und Bergtechnik, damit man umgehend helfen kann, wenn jemand in eine Spalte stürzen sollte.“ Wer mit dem Verhalten am Gletscher und mit der Bergung verunglückter Personen nicht vertraut sei, sollte sich besser nur in kompetenter Begleitung ins Hochgebirge begeben.