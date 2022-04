Spitzenkandidat der Tiroler FPÖ für Landtagswahl

Ordentlicher Landesparteitag am 3. Juli

Die Kür des Spitzenkandidaten in diesen Gremien sei in den Statuten der Partei so vorgesehen, erklärte der 46-jährige Rechtsanwalt und Klubobmann im Tiroler Landtag. Am 3. Juli werde dann auch in Schwaz ein ordentlicher Landesparteitag der Tiroler FPÖ stattfinden, bei dem er sich erneut um die Obmannschaft bewerben werde. Abwerzger steht der Landespartei bereits seit dem Jahr 2013 vor.