„Das ist das größte Spiel meiner Trainer-Karriere“

Und da macht der Österreicher seinen Schützlingen Mut: „Wir haben in dieser Saison gegen die Bayern 2:1 und 0:1 gespielt, in einem K.-o.-Duell wären wir so in einer Verlängerung. Wer das gegen Bayern schafft, kann das auch gegen Barcelona schaffen.“ Noch dazu mit fanatischen Fans im Rücken.