Augsburg siegt für Schritt Richtung Klassenerhalt

Der FC Augsburg hat am Mittwoch einen wichtigen Schritt zum Verbleib in der deutschen Fußball-Bundesliga gemacht. Mit dem 2:1 im Nachholspiel gegen den FSV Mainz 05 gelang dem Team von Markus Weinzierl der zweite Sieg in Folge. Die Mainzer verpassten es hingegen, näher an die Europacup-Plätze zu rücken. Bei Augsburg fehlte Michael Gregoritsch nach einer kürzlich überstandenen Corona-Infektion. Beim FSV spielte Karim Onisiwo durch, Kevin Stöger kam in der 62. Minute.