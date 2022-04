Kräfte bündeln! Juniors & Traiskirchen fusionieren

Dass Ostligist Traiskirchen gerne in der Südstadt wildert, ist kein Geheimnis. Insgesamt sieben Kicker im Kader des FCM haben Admira-Vergangenheit. In Zukunft kann man sich diese Transfers aber getrost ersparen. Denn beide Klubs werden ab der Saison 2022/2023 fusionieren, unter dem Namen FCM Flyeralarm Traiskirchen in der Drittklassigkeit an den Start gehen. Obmann Werner Trost: „Anfangs wollte ich unser Frauenteam mithilfe der Admira nach oben bringen, das ist aber leider nicht zustande gekommen. Danach kam diese Überlegung ins Rollen.“



Also quasi ein „Korb“ als Türöffner. „Beide Klubs profitieren nicht nur aufgrund der örtlichen Nähe von dieser Zusammenarbeit“, so Trost, der mittelfristig nun um den Aufstieg mitspielen will. „Das können wir wirtschaftlich nur gemeinsam erreichen.“ Die Heimspiele werden übrigens weiter in Traiskirchen ausgetragen. Während sich FCM-Trainer Zeljko Radovic um die Mannschaft kümmern wird, feilt Trost in Absprache mit Admiras Sportdirektor Marcel Ketelaer am Kader. „Wir unterstreichen mit dieser Fusion unsere Vereins-Philosophie als Ausbildungsklub, wollen unserer Jugend in der 2. Liga ein höheres sportliches Level garantieren“, meint Admiras Geschäftsführer Thomas Drabek.