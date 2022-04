Nächster Hilferuf aus hoch belasteten Spitälern!

Ein Blumenstrauß an Hilfen

Die „Krone“ hat Gesundheitslandesrätin Christine Haberlander (ÖVP) um eine Stellungnahme zu all dem gebeten. Sie hat uns an den Chef der Gesundheitsholding des Landes, Franz Harnoncourt, weiterverwiesen. „Dass unser Personal nach zwei Jahren Pandemie belastet ist und es in der aktuellen Welle starke Personalausfälle gibt, ist keine Frage“, räumt dieser ein. Manche Forderung von Belegschaftsvertretern sei aber schon aufgegriffen worden: „Es gibt einen ganzen Blumenstrauß an Unterstützungsmaßnahmen, um die Belastungen abzufangen.“ Wichtig seien aber stimmige Rahmenbedingungen, um die Pandemie über den Sommer einzudämmen.w.p