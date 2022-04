400 Polizisten für 20 Besetzer im Einsatz

Am Dienstag wurde die zweite illegal besetze Straßenbaustelle in der Donausstadt geräumt. Die Polizei rückte mit einem Großaufgebot an, 24 Aktivisten wurden festgenommen. Ein Aktivist nach dem anderen wurde vom Gelände getragen, einige sogar per Kran von den Protesthütten geholt, wo sie sich zuvor angekettet hatten. Die Asfinag hat noch gestern die verzögerten Bauarbeiten wieder aufgenommen. Die „Krone“ war vor Ort. Das und weitere spannende Themen lesen Sie heute in Ihrer „Krone“ und auf krone.at/wien.