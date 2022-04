Radieschen und Rhabarber sind Schlankmacher!

Die fruchtigen Stängel versorgen uns vor allem mit viel Vitamin C. Nur 250 Gramm der Frischware decken bereits ein Viertel des Tagesbedarfs eines Erwachsenen! Auch Mineralstoffe und Spurenelemente wie Kalium, Magnesium, Phosphat sowie Eisen sind enthalten. Oxalsäure kann - in großen Mengen verzehrt - Vergiftungserscheinungen auslösen. Daher nicht zu viel davon essen und den Rhabarber am besten zusätzlich mit kalziumhaltigen Lebensmitteln wie Milchprodukten kombinieren. Das bindet den problematischen Stoff. Roh ist Rhabarber nicht genießbar, er sollte gekocht werden. Man blanchiert bzw. gart ihn in wenig Wasser. Er schmeckt zum Beispiel in Form von Kompott, Marmelade und Kuchen, darüber hinaus als Chutney zu Fisch oder Fleisch.