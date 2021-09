Ernährung in der Schwangerschaft

Brauchen Schwangere mehr Vitamine? Schwangere haben tatsächlich einen erhöhten Bedarf an diversen Mikronährstoffen, Spurenelementen, Mineralstoffen und Vitaminen. Das B-Vitamin Folsäure (Folat) unterstützt zum Beispiel die Blutbildung sowie das Wachstum von Plazenta und Fötus. Der Bedarf erhöht sich um ganze 83 Prozent. Auch andere B-Vitamine wie B1, B2, B6 und B12 werden benötigt. Weiters braucht der Körper mehr Eisen, denn das Blutvolumen der werdenden Mutter wächst um 30-40 Prozent. Und der Bedarf an Zink steigt ab dem 4. Monat ebenfalls um rund ein Drittel. Es unterstützt unter anderem das Immunsystem. Auch Jod, Magnesium und die Vitamine A, C, E müssen ausreichend eingenommen werden. Spätestens im letzten Trimester wird dann die ausreichende Versorgung mit Omega-3-Fettsäuren, insbesondere mit DHA, besonders wichtig. DHA spielt eine wesentliche Rolle für die Entwicklung von Gehirn- und Sehfunktion. Ein bis zwei Mal in der Woche sollte daher fettreicher Fisch am Teller landen.