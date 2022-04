Krankl: Red-Bull-Stil? „Arnautovic kann das nicht“

„Du kannst im Training nicht sehr viel machen, bei den meisten Länderspielen hast du zwei, drei Tage für die Vorbereitung- am ersten Tag kommen die Spieler und die haben am Tag zuvor vielleicht noch gespielt. Also die können überhaupt nur regenerieren“, so Krankl. Das zweite Training sei dann meistens schon das Abschlusstraining. „So viel Einfluss hast du als Teamchef gar nicht ...“