Mieten für Altbau- und Gemeindewohnungen teurer

44.600 Altbauwohnungen in Tirol

In Innsbruck gibt es 17.000 Stadtwohnungen - der Bürgermeister äußerte sich in einer Presseanfrage allerdings nicht dazu, ob die Mieten ebenfalls eingefroren werden oder nicht. Wie viele Gemeindewohnungen es in Tirol generell gibt, hätten wir unseren Lesern gerne mitgeteilt - doch dazu hat das Land Tirol keine Zahlen. Die Zahl der Altbauwohnungen ist hingegen bekannt: Es werden rund 44.600 Wohnungen als Altbauwohnungen gezählt (zwischen 1918 und 1944 errichtet), für die nun also die Miete teurer wird.