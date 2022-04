Windkraft in Oberösterreich ist ein laues Lüfterl

Ende 2021 gab es österreichweit 1307 Windkraftwerke, die 11 Prozent des heimischen Stromverbrauchs abdecken. In Niederösterreich stehen 735 davon, also 25-mal so viele wie in Oberösterreich. Das Burgenland hat 427, die Steiermark immerhin 104. Bis 2030 könnten laut Interessensgemeinschaft Windkraft in Oberösterreich zusätzliche 60 Windkraftwerke entstehen, würden die Rahmenbedingungen dafür stimmen.