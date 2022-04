Makas und Georgieva zurück im Frauen-Nationalteam

In Bad Tatzmannsdorf ist am Montag das Fußball-Nationalteam der ÖFB-Frauen zusammengekommen, um sich auf die zwei anstehenden Heimspiele gegen Nordirland am Freitag und Lettland am 12. April in der Qualifikation für die WM 2023 vorzubereiten. Teamchefin Irene Fuhrmann nominierte unmittelbar vor Lehrgangsstart noch fünf Spielerinnen, darunter Innenverteidigerin Marina Georgieva vom SC Sand (GER) und die erfahrene Austria-Wien-Stürmerin Lisa-Marie Makas.