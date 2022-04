Real Madrid müht sich mit Elfer-Doppelpack zu Sieg

Den 21. Saisonsieg markierte der französische Nationalspieler Karim Benzema, der in der 19. und 70. Minute jeweils per Foulelfmeter erfolgreich war. In der 64. Minute scheiterte der 34-jährige Stürmer mit einem weiteren Foulstrafstoß, sonst hätte er seinen 25. Saisontreffer erzielt, so sind es 24 in 26 Spielen. Den zwischenzeitlichen Ausgleich für den Gastgeber hatte Nolito in der 53. Minute erzielt.