Nachfrage zu hoch: VW rationiert die Elektroautos

„So was gibt es in Österreich nicht“, erklärte Hermann Prax, Sprecher der Porsche Holding Salzburg. Hierzulande würden Importeur und Händler zu Jahresanfang gemeinsam die Ziele vereinbaren. Der Händler sage, welche Autos er möchte und der Händler verpflichte sich, diese zu liefern. Welche Modelle abgerufen werden und wie hoch der Anteil der batteriebetriebenen Fahrzeuge ist, sei regional sehr unterschiedlich. Derzeit sei jedes siebente neu gekaufte Auto ein rein elektrisches, so Prax.