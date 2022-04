Karriereende? Großes Rätselraten um Marc Marquez

Start unmöglich

Auch dieses Wochenende in Argentinien ist ein Start des MotoGP-Stars unmöglich. Er trainiert in der Zwischenzeit daheim für die Rückkehr, postete online zuletzt ein Foto von Koordinationsübungen mit Tennisbällen. Zwar fürchten manche Experten sogar ein Karriereende von Márquez, doch der Spanier hat schon in der Vergangenheit mehrfach unter Beweis gestellt, dass er nicht zu stoppen ist. Alles ist auf Comeback getrimmt, zu groß ist die Liebe für den Sport. So ist auch schon in Argentinien zu hören: Am liebsten wäre Márquez bereits kommende Woche in Austin (wo er sieben von acht Rennen gewonnen hat!) wieder am Start.