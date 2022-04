Altach - Admira heute ab 17 Uhr LIVE

„Definitiv eine Niederlage“

Die ist nun auf Revanche gegen die drittplatzierte Admira aus. „Das war definitiv die Niederlage, an der wir am längsten zu knabbern hatten. Einfach auch durch die ganzen Begleitumstände und wie sie zustande gekommen ist“, verlautete der Schweizer im Hinblick auf das 0:2 im Februar. „Da ist noch eine Rechnung offen.“ Für die Tore könnte auch Christoph Monschein sorgen, der zuletzt erstmals für Altach traf. „Das Tor in Ried war schon eine Erlösung. Ich war in den vergangenen Monaten vielleicht oft zu nachdenklich. Erfolgreich kannst du aber nur sein, wenn du locker bist und Spaß hast“, so der Stürmer.