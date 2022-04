win2day wird Sponsor des österreichischen Sports

Sponsoring für Österreich - Sponsoring mit Haltung

„Als einziger konzessionierter online Glücksspiel-Anbieter in Österreich mit einem umfangreichen Sportwetten-Angebot freut es uns, als großer Player in die heimische Sportlandschaft einzusteigen. Wir werden als verlässlicher Partner für Ligen der höchsten Spielklassen, Nationalteams und Großevents ab sofort für den Sport in Österreich da sein“, so Georg Wawer, Managing Director win2day. Von Beginn an stand für das Unternehmen fest, sich in allen Sportarten sowohl den Herren-und den Damen-Teams sowie jenen des Behindertensports zu widmen. „Wir werden beispielsweise im Eishockey neben dem Liga Titelsponsoring auch das Para-Nationalteam sowie jene der Damen und Herren unterstützen. Eine Herangehensweise, die wir so in all unseren Engagements mit den jeweiligen Verbänden verfolgen. Wir sind damit finanzielle Engagements eingegangen, bei denen beide Seiten natürlich auch langfristig davon profitieren“, ergänzt Wawer.