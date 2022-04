„Doktor“ Valentino Rossi vermisst MotoGP nicht

Szenarien, in denen er als Wildcard-Pilot noch einmal in der MotoGP gastieren könnte, schließt Rossi aus. „Wenn man auf so ein brutales Motorrad steigt, muss man das mit einem klaren Ziel tun, 75 Prozent reichen da nicht. Ich vermisse die MotoGP nicht“, so der Doktor. Zudem sei er in seinem Alter nicht mehr konkurrenzfähig. „Dennoch werde ich hin und wieder einmal bei manchen Rennen vorbeischauen - Mugello zum Beispiel. Aber es wird ein bisschen kompliziert sein, denn ich kann nicht im Paddock stehen und einfach nichts tun“, scherzte Rossi.