La Liga: FC Barcelona - Sevilla ab 21 Uhr LIVE

Fünf Ligasiege in Folge, darunter zuletzt der grandiose 4:0-Erfolg im „Clasico“ bei Real Madrid: Der FC Barcelona hat nach einem schwachen Herbst unter Coach Xavi in der entscheidenden Saisonphase zur Topform zurückgefunden. Am Sonntag haben die Katalanen die Chance, mit einem Heimsieg gegen den zweitplatzierten und drei Zähler entfernten FC Sevilla im Camp Nou zum ersten Verfolger der „Königlichen“ aufzusteigen. Im ersten Saisonduell gab es am 21. Dezember 2021 ein 1:1.