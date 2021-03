Klimawandel raubt Allergikern die Luft zum Atmen

Bereits neun von zehn Menschen atmen laut Weltgesundheitsorganisation (WHO) Luft, die durch Verkehrsemissionen, Industrie, Landwirtschaft oder Verbrennung verschmutzt ist. Bis 2050 wird geschätzt die Hälfte der Weltbevölkerung an Asthma und Allergien leiden. Die Europäische Akademie für allergisches Asthma und klinische Immunologie (EAACI) fordert daher eine Verbesserung der Luftqualität, was u.a. durch umweltfreundliche industrielle Modernisierung, Änderungen landwirtschaftlicher Methoden, Neuerungen und Interventionen im Fahrzeug- und Kraftstoffbereich, eine gesunde Stadtentwicklung und einen intelligenten innerstädtischen Verkehr etc., gefördert werden sollte. Ebenso sei die Echtzeitüberwachung von Pollen und Schimmelsporen in Verbindung mit Warnsystemen erforderlich.