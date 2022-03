Stans: Mädchen (17) stürzte mit Auto 90 Meter ab

Spektakulärer Unfall am Mittwochabend in Stans (Bezirk Schwaz)! Gegen 19.30 Uhr geriet eine 17-jährige Einheimische auf einer abschüssigen Gemeindestraße mit ihrem Pkw aus Unachtsamkeit in einer Linkskurve über den Straßenrand hinaus. Dabei stürzte sie rund 90 Meter über steiles Gelände ab. Ihr Auto kam blieb schlussendlich an einem Baum liegen.