Luxus trifft auf Studi-Heim

Rundum gibt es ein Netzwerk an Immobilien-Firmen, viele davon sind in Oberkrimml an zwei Adressen gemeldet. Das stößt auch Grünen-Landesgeschäftsführer Simon Heilig-Hofbauer sauer auf. „Mein Eindruck: Die Herren sind reich genug, denen muss man nicht auch noch die Rendite mit einem Studentenwohnheim und Steuergeld auffetten“, sagt er.