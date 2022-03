Owetschkin jetzt Dritter in ewiger Torjägerliste

Auch nach seinem historischen Treffer am Dienstag gegen die Islanders kam Owetschkin keine Kritik an Putin oder dem Krieg über die Lippen, vielmehr bediente er sich erneut im Wir-sind-Athleten-und-keine-Politiker-Baukasten. „Wir müssen unseren Job machen und uns auf das eine Ding konzentrieren, das wir am besten können“, sagte Owetschkin nach Angaben der US-Nachrichtenagentur AP. „Wir spielen einfach Eishockey und genießen unseren Moment.“ Owetschkin bedauerte, dass seine Frau und die beiden Söhne in Russland sind und nicht dabei sein konnten beim Meilenstein in seiner Karriere.