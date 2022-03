Quarantäne! Real-Coach Carlo Ancelotti hat Corona

Springt Sohnemann ein?

Beim Ligaspiel gegen Celta Vigo am Samstag dürfte der Italiener wohl ausfallen. Er würde dann von seinem Sohn Davide vertreten, schrieb die Sportzeitung „Marca“. Zum Viertelfinalspiel der Champions League gegen Chelsea am 6. April in London aber sollte Ancelotti in Stadion an der Stamford Bridge wieder an der Seitenlinie stehen können.