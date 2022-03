Peru darf auf zweite WM-Teilnahme in Folge hoffen

Am letzten Spieltag der Qualifikation in Südamerika hat sich die peruanische Nationalmannschaft die Hoffnung auf eine Teilnahme an der Fußball-Weltmeisterschaft in Katar in diesem Jahr bewahrt. Die Gastgeber besiegten im Nationalstadion in Lima am Dienstagabend (Ortszeit) Paraguay mit 2:0 und sicherten sich damit den fünften Tabellenplatz und eine Relegationschance.