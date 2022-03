Ukrainischer Chatbot verpfeift russische Truppen

Der Vormarsch russischer Truppen in der Ukraine war von großen Kommunikationsproblemen begleitet. Auf der internetaffinen Gegenseite zeigt man sich dagegen fortschrittlich: Um der Bevölkerung das Melden russischer Eindringlinge zu erleichtern und somit deren Vorankommen zu stoppen, setzt man in der Ukraine auf die Hilfe eines Chatbots. Sein Name: Evorog (єВорог), was in etwa „Hier ist ein Feind“ bedeutet.