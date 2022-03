Durchwachte Nächte, weil die Hand schmerzt

Etwa zehn bis 15 Prozent der Bevölkerung sind betroffen. Meist tritt das Syndrom bei Menschen in höheren Altersstufen auf. Hier sind langjährige Kalkeinlagerung die Ursache. Generell leiden Frauen dreimal so oft an dieser Tunnelverengung wie Männer. Hier zeigen sich zwei Besonderheiten, einmal in der Menopause und ebenso im letzten Schwangerschaftsdrittel. „Während der Schwangerschaft lagert sich hormonell bedingt Wasser im Bindegewebe ein. So kann es zu einem starken Druck auf den Hauptnerv in der Sehnenscheide am Handgelenk kommen. Da dieser Nerv zum Daumen, Zeige- und Mittelfinger verläuft, treten vor allem in diesem Bereich Beschwerden auf,“ so Dr. Stephanie Arbes-Kohlert, Co-Gründerin der Orthopädie & Traumatologie Simmering.