Ein Märchen! Eriksen trifft bei Dänemark-Comeback

Deutschland setzte die Siegesserie unter Bundestrainer Hansi Flick fort. Im Test gegen Israel gelang der DFB-Auswahl in Sinsheim ein 2:0 (2:0). Es war der achte Erfolg im achten Spiel seit Flicks Amtsantritt als Nachfolger von Joachim Löw. Die Tore für die überlegenen Gastgeber erzielten die Chelsea-Profis Kai Havertz (36.) und Timo Werner (45.+1). Thomas Müller traf kurz vor Schluss mit einem Foulelfmeter nur das Aluminiumgehäuse. Auf der Gegenseite parierte Kevin Trapp in der Nachspielzeit einen Strafstoß von Yonatan Cohen. Flick nutzte die Partie für eine Reihe personeller Experimente. Der nächste Test steht am Dienstag in den Niederlanden an.