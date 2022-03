Mit Toleranz, Respekt und viel Verständnis

In zwei Wochen wird die junge Familie zum ersten Mal Ostern gemeinsam feiern, und zwar so, wie es auch die meisten Österreicher gerne tun. Aber wie feiern wir Österreicher Ostern eigentlich gerne? Zum Beispiel, laut einer Umfrage von Milka, stehen Tradition und Inklusion im Vordergrund. Wenig überraschend ist unsere beliebteste Ostertradition die Eiersuche. Besonders wichtig ist uns aber auch, Mitmenschen, die aufgrund ihrer Lebenssituation Ostern nicht wie gewohnt feiern können, in unsere Feierlichkeiten einzubeziehen. Also gerade nach zwei Jahren Pandemie ist es uns wichtig, andere Menschen aktiv und so gut es geht zu inkludieren. Und am liebsten schenken wir - klarerweise - Schokohasen. Alles Punkte, die Anna Veith bekannt vorkommen, wie sie uns im Interview verrät.