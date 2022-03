Traumtor zum 1:0! Gareth Bale verzaubert Wales

Gareth Bale trat an - und zirkelte die Kugel punktgenau in das rechte Kreuzeck. Genauer ging`s eigentlich gar nicht. ÖFB-Keeper Heinz Lindner blieb nur noch zu staunen. So wie es auch die Zuschauer getan haben - ein Traumtor des bei Real Madrid so ungeliebten Superstars.