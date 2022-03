Eriksen „schmaler, aber in guter Verfassung“

Eriksen war das letzte Mal am 12. Juni 2021 im Nationaltrikot aufgelaufen. In der dänischen EM-Auftaktpartie gegen Finnland in Kopenhagen war er kurz vor der Halbzeitpause urplötzlich auf dem Platz zusammengebrochen. Sein Herz stand für mehrere Minuten ebenso still wie der Atem der Fußballwelt. Sein Team schirmte ihn und die herbeigeeilten Rettungskräfte ab, während auf dem Rasen um sein Leben gekämpft wurde. Die Helfer retteten ihm das Leben. Und Dänemark stieß ohne Eriksen, aber mit reichlich Unterstützung dänischer und ausländischer Fans, bis ins EM-Halbfinale vor.