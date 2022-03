Regelschmerzen, unerfüllter Kinderwunsch: was tun?

Im Leben einer Frau gibt es zahlreiche Situationen, in denen der Körper unterstützt werden will. Dennoch möchten viele, selbst bei Problemen, nicht gleich zu Medikamenten greifen. Auf dem Apotheker Kongress, der kürzlich in Schladming stattfand, berichtete daher die Gynäkologin FOÄ Miriam Mottl darüber, wie „frau“ mit natürlichen Mitteln eingreifen kann.