Renault macht das Werk in Moskau nun doch dicht

Die Verkäufe in Russland machen rund 18% des Gesamtvolumens (Anzahl verkaufter Fahrzeuge) der Renault Group im Jahr 2021 aus (482.264 verkaufte Fahrzeuge). Davon entfallen auf Lada 350.714 verkaufte Fahrzeuge (20,9% Marktanteil in Russland), auf Renault 131.550 verkaufte Fahrzeuge (7,9% Marktanteil in Russland). Avtovaz verkauft 90% seiner Fahrzeuge auf dem lokalen russischen Markt, 10% werden hauptsächlich in die GUS-Länder exportiert. Die Produktion von Renault-Fahrzeugen in Russland ist zu 100% für Russland und die GUS bestimmt.