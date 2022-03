Bundesheer: Budgeterhöhung ist politischer Wille

Der russische Angriffskrieg auf die Ukraine hat viele überrascht - in dieser Heftigkeit wohl auch das heimische Bundesheer: „Der Einmarsch hat eine Zeitenwende eingeläutet“, so Verteidigungsministerin Klaudia Tanner in „Nachgefragt“ mit Gerhard Koller. Das Heer werde nun auch wieder in seinen militärischen Kernaufgaben wahrgenommen - etwas, was in den letzten Jahren zwischen ständigen Assistenzeinsätzen an den Grenzen, dem Hochwasser-Katastrophendienst und der Sicherung wichtiger Gebäude stark ins Hintertreffen gelangt ist. Ein Prozent des BIPs werde das Budget künftig betragen, das bedeute eine kräftige Erhöhung. Dazu gäbe es einen klaren politischen Konsens quer durch alle Parteien - und das sei „schnell gegangen“, so Tanner zufrieden.