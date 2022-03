Zehntausende Russen laden ganze Wikipedia herunter

In Russland wird massiv zensuriert

Die Wikipedia-Downloads haben einen ernsten Hintergrund: In Russland wird es immer schwieriger, an der Propaganda und Zensur des Kreml vorbei an verlässliche Informationen zu kommen. Russlands Medien wurden gleichgeschaltet, ausländische Angebote werden gesperrt, auch der Zugriff auf ausländische soziale Medien wurde massiv eingeschränkt.