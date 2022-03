Stefan Kraft fliegt schon wieder aufs Podest

Bereits in der Qualifikation hatte der 22-jährige Slowene Domen Prevc mit 242,5 m einen neuen Schanzenrekord markiert. Weltweit gibt es nur noch vier Skiflugschanzen, neben Oberstdorf sind dies Planica in Slowenien, Bad Mitterndorf in der Steiermark sowie Vikersund in Norwegen. In Vikersund und Planica sind noch weitere Flüge als im Allgäu möglich. Der Weltrekord von 253,5 m wird nach wie vor von Kraft gehalten.