Foda nominiert vier Legionäre für Ausfälle nach

Foda hatte die Nicht-Nominierung des Duos am Dienstag mit dem Überangebot im zentralen Mittelfeld argumentiert. Diese ist nach den Ausfällen von Grillitsch und Ljubicic nicht mehr gegeben. Grillitsch wäre im Zentrum in Wales gesetzt gewesen. Nach dem positiven Corona-Test des Hoffenheim-Profis könnte der nach einem Kreuzbandriss erst vor einem Monat in den Spielbetrieb zurückgekehrte Wolfsburg-Legionär Xaver Schlager in Cardiff in der Startformation gefordert sein.