Swiatek trifft im Indian-Wells-Finale auf Sakkari

Iga Swiatek hat mit ihrem zehnten Sieg in Folge das Tennis-Finale des WTA-1000-Turniers von Indian Wells erreicht. Die Polin trifft dort auf die Griechin Maria Sakkari. Swiatek setzte sich gegen die Rumänin Simona Halep mit 7:6(6),6:4 durch, nachdem sie in beiden Sätzen mit Break zurückgelegen hatte. In Kalifornien strebt die French-Open-Siegerin von 2020 am Sonntag ihren zweiten WTA-1000-Titel in Folge an. Zuletzt hatte sie in Doha triumphiert.