Lagger im Fünfkampf auf Rang 8: „Bin megahappy!“

„Ich bin megahappy“, strahlte eine erschöpfte Lagger nach dem harten Wettkampftag. „Die Platzierung ist super, aber nicht alle Leistungen, wie vor allem das Kugelstoßen, waren ideal.“ So absolvierte sie trotzdem ihren zweitbesten Fünfkampf der Karriere, sonst hätte sie sogar ihre Bestleistung von 4668 Punkten klar übertroffen. In jedem Fall war es für sie ein großartiger Abschluss einer extrem langen Hallensaison. Jetzt blickt sie mit Optimismus Richtung Sommer. Ob sie dann sowohl die WM in Eugene als auch die EM in München anpeilt, hängt von ihrem Auftritt in Götzis ab. „Danach entscheiden wir, ob sich eine WM-Teilnahme ausgehen kann oder nicht!“