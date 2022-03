Der Zirbitzkogel, ein Klassiker im Winter

Von der Skipiste in den Zirbenwald

Wir starten bei der Waldheimhütte (1614 m) und folgen dem Weg 320 in Richtung Zirbitzkogel. Am Rand der ehemaligen Skipiste geht es leicht bergauf und weiter auf einem breiten Weg durch den Zirbenwald. Über der Baumgrenze kommen wir an einer markanten Felsformation vorbei und erreichen kurz darauf die Kreuzung in Richtung Rothaidenhütte. Wir halten uns geradeaus und folgen der Ratrakspur bzw. der durch Schneestangen erkennbaren Route. Gleichmäßig wandern wir über den breiten Osthang bis zur Hochebene mit dem Wegpunkt Kote (2181 m). Die letzten 200 Höhenmeter führen über Serpentinen bergauf bis zum Helmut-Erd-Schutzhaus, auch Zirbitzkogel-Schutzhaus (2376 m) genannt.