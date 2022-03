Die Jagdlust im Salzburger Unterhaus ist groß

Skiurlaub in Schweden

Eine Stufe drunter geht Hallein mit einem Sechs-Punkte-Polster auf Eugendorf in die Salzburger Liga. Ohne Trainer Eidke Wintersteller: Der weilt in Schweden – Heliskiing ist angesagt. Die Aufgabe in Bürmoos ist so oder so groß. Die junge Flachgauer Mannschaft brennt auf den Auftakt, geht als Vierter in den Frühling. Coach Sepp Bauer weiß: „Wir sind die Jäger, diese Rolle passt uns gut.“ Konkurrent Golling gastiert beim Prügelknaben Puch (Tordifferenz -43).